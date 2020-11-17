شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر أمام توجو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمود تريزيجيه الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى منتخب توجو في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة لتصفيات أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

بدأ المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.

ويرتدى أحمد حجازى لاعب منتخب مصر شارة كابتن الفراعنة، فى مباراة اليوم بعدما استبعد حسام البدرى اللاعب عبد الله السعيد كابتن المنتخب من التشكيل الأساسى، ويعانى منتخب مصر من بعض الغيابات أمام توجو اليوم أبرزها محمد صلاح ومحمد الننى بسبب فيروس كورونا، وعمرو السولية للإيقاف ومحمد هانى للإصابة.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.