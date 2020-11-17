شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. الإسماعيلى يعلن التراجع عن صفقة إبراهيم عبد القوى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو الليل المدير الإداري للنادي الإسماعيلي أن ناديه تراجع عن إتمام صفقة إبراهيم عبد القوى لاعب سموحة رغم الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب.

وقال أبو الليل في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "قررنا التراجع عن صفقة إبراهيم عبد القوى لخلافات بين النادى واللاعب حول مدة العقد وليس هناك صحة للتقارير التي أشارت للتراجع عن الصفقة بناء على وجهة نظر طبية لاسيما أن اللاعب لائق طبيًا ولكننا قررنا توجيه الشكر له".

وكان ”الخليج 365” قد أكد أن مسئولي النادي الإسماعيلي أخطروا إبراهيم عبد القوى الوافد الجديد للدراويش من صفوف سموحة بالتراجع عن إتمام الصفقة بشكل رسمي عقب خضوع اللاعب للكشف الطبي الذي أثبت معاناته من إصابة مزمنة.

وكان الإسماعيلي قد أعلن عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع إبراهيم عبد القوى في صفقة انتقال حر عقب استغناء سموحة عن خدماته قبل أن يخضع اللاعب للكشف الطبي الأمر الذي وضع مسئولي الأسماعيلي في مأزق شديد دفعهم لأخطار اللاعب بالتراجع عن الصفقة ليغادر الإسماعيلية.

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرًا فى استعادة جهود الدولى التونسى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادي التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.