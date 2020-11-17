شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب على المراوغة آخر استعدادات الزمالك قبل مباراة نادى مصر بالكأس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور من تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة نادي مصر المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد القاهرة.

وظهر لاعبي الزمالك في التدريبات وهم يتدربون على المرونة والمراوغة في المساحات الضيقة، استعدادًا لخوض مباراتهم المقبلة في الكأس، وشارك عدد كبير من لاعبي الأبيض في تدريبات الفريق اليوم، الذي شهد انتظام يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الفريق، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي، حيث أصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة فى المباريات المقبلة على المستوى الطبى.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.