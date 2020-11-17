بالفيديو.. إصابة أيمن أشرف في مواجهة توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يتمكن أيمن أشرف مدافع منتخب مصر من إكمال مواجهة توجو في المباراة المقامة حاليا في لومي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

واضطر أشرف لمغادرة الملعب في الدقيقة الـ85 بعد تعرضه للإصابة، قبل أن يدفع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأحمد أبو الفتوح بدلا منه.

وكان قلب دفاع الأهلي تعرض لإصابة في الدقيقة الـ66 من عمر مباراة توجو ومصر، لكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي بعد تلقيه العلاج من الجهاز الطبي للمنتخب.

واعتمد البدري على أيمن أشرف كظهير أيسر في مواجهة توجو، ونجح منتخب مصر في التقدم بثلاثية نظيفة.

يُذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بينما تتصدر جزر القمر جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وتحتل كينيا المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب توجو بنقطة واحدة.