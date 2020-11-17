بالفيديو.. تريزيجيه يسجل الثالث لمصر أمام توجو.. واحتفاء فيلا والمحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر: نجح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب وسط منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي في إضافة هدف جديد لمنتخب مصر بشباك توجو. وسجل تريزيجيه في الدقيقة 52 هدفاً ثالثاً لمنتخب مصر أمام توجو بالجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقبلة. واستغل تريزيجيه كرة طولية من أيمن أشرف وانطلق داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الثالث. واحتفى الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا عبر "تويتر"، بهدف تريزيجيه، وكذلك أحمد المحمدي زميله بالفريق الإنجليزي بكتابة "تريزيجول" محتفلاً بالهدف.

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