مرتضى منصور: أرحب بسوبر وادي النيل أمام الهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

وافق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إقامة مباراة سوبر وادي النيل بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الهلال السوداني.

وزار وفد من نادي الهلال السوداني، اليوم الثلاثاء، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مكتبه بمقر النادي.

وكان في استقبال الوفد كلًا من إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وعلاء مقلد أعضاء المجلس وفاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة لشئون الكرة وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي.

ويتكون الوفد السوداني من هيثم الصوباط، رئيس الوفد وقنصل السودان السيد سهيل والمكتب الإعلامي بنادي الهلال.

وقدم مرتضى منصور، درع النادي إلى الوفد السوداني و كذلك أهدى رئيس البعثة درع نادي الهلال إلى مرتضى منصور.

ورحب مرتضى منصور، بالوفد السوداني مؤكدًا أن منشآت النادي وملاعبه تحت أمر الفريق السوداني خلال فترة وجودهم في مصر.

يذكر أن فريق الهلال السوداني سيُعسكر في القاهرة لمدة ١٥ يومًا؛ حيث سيواجه فريق طلائع الجيش في مباراة ودية يوم الخميس المقبل.