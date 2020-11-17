في أول ظهور دولي.. محمد شريف يسجل هدفًا من صناعة الشناوي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نجح محمد شريف في تسجيل ثاني أهداف منتخب مصر في شباك توجو، بعد مرور 32 دقيقة من زمن اللقاء المقام ضمن مواجهات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

هدف شريف جاء بعد تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر أعلى رأس الدفاع، وتتهادي أمام مهاجم المنتخب الذي سددها أرضية داخل الشباك.

ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد شريف في مسيرته الدولية مع منتخب مصر خلال المواجهة التي تشهد تواجده لأول مرة بقميص الفريق.

وكان محمد مجدي "أفشة" قد نجح في تسجيل الهدف الأول لمصر في اللقاء المقام بتوجو، قبل أن يضاعف شريف من تفوق الفراعنة.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يحل ضيفًا على توجو في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.