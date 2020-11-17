بالفيديو.. أفشة يسجل أول أهدافه مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح النجم الدولي محمد مجدي أفشة التسجيل لمنتخب مصر أمام مضيفه توجو، بالمباراة المقامة حاليا في لومي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

جاء الهدف في الدقيقة الـ18 بعدما اقتنص أفشة الكرة من لاعبي توجو، ليتوغل ويسدد الكرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس توجو.

وبات هذا الهدف هو الأول لصاحب الـ24 عاما بقميص منتخب مصر، في المباراة الدولية السابعة له مع الفراعنة.

ويشارك محمد مجدي أفشة أساسيا مع المنتخب في مواجهة توجو كصانع ألعاب الفريق، حيث فضّل المدير الفني حسام البدري الدفع به بدلا من عبدالله السعيد، الذي بدأ المباراة السابقة في القاهرة بالجولة الثالثة.

يُذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بينما تتصدر جزر القمر جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وتحتل كينيا المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب توجو بنقطة واحدة.