بتواجد الأهلي أو الزمالك.. فيفا يعلن رسميًا موعد كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة بقطر، خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2021.

ووفقًا لبيان رسمي نشره الاتحاد الدولي عبر موقعه، فإن المسابقة تم تأجيلها أكثر من مرة في ظل عدم انتهاء كافة الاتحادات القارية من منافساتها للأندية.

وأشار فيفا إلى أن جميع المسابقات القارية للأندية ستنتهي بنهاية شهر يناير القادم على أقصى تقدير، وهو ما دفعه لتحديد الموعد النهائي للمسابقة رغم جائحة كورونا.

واختتم فيفا بيانه بالإشارة إلى أن الموعد النهائي لإقامة البطولة سيكون بداية من فبراير وحتى يوم 11 من الشهر نفسه في قطر.

ويشهد كأس العالم للأندية القادم مشاركة أحد ناديي الأهلي أو الزمالك، واللذان سيلتقيا في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.