مباشر.. توجو 0-3 مصر.. تريزيجيه يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق منتخب مصر فوزاً عريضاً على نظيره التوجولي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

وافتتح محمد مجدي أفشة أهداف اللقاء في الدقيقة 18، وعزز محمد شريف النتيجة في الدقيقة 33، وأحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث في الدقيقة 53، وسجل إلوم نيفادجي لاعب توجو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90.

وتصدر المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد توجو عند نقطة واحدة متذيلاً للمجموعة.

ويحتاج منتخب الفراعنة إلى نقطة وحيدة لحسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون عام 2022.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، أحمد توفيق، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أيمن أشرف، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد مجدي "أفشه، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد شريف وأحمد حسن كوكا.

ملخص المباراة

بدأ المنتخب تهديد مرمى توجو في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعد عدة تمريرات بين تريزيجيه وحمدي فتحي، حتى وصلت لكوكا الذي سدد ولكن تسديدته جاءت سهلة في يد حارس مرمى توجو وذلك قبل أن يرفع الحكم المساعد رايته ليُعلن وجود تسلل على كوكا.

وهدد لابا كودجا مهاجم منتخب توجو مرمى محمد الشناوي بعد أن استلم كرة خارج منطقة الجزاء وراوغ أحمد حجازي وسدد تسديدة ضعيفة مرت بجانب المرمى في الدقيقة العاشرة.

وتواصلت خطورة منتخب توجو بعد أن تسلم مهاجم المنتخب التوجولي عرضية من الجانب الأيمن، حولها برأسية قوية ولكنها مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الشناوي في الدقيقة 12.

ونجح محمد مجدي أفشة في التوغل بالكرة بعد أن قطعها من مدافع منتخب توجو وراوغ مدافع المنتخب التوجولي وسدد كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك حارس توجو، ليتقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 19.

وتواصلت خطورة منتخب توجو من الجبهة اليمنى، بعد أن قام لاعب توجو بإرسال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها المهاجم برأسية قوية ولكن أمسك محمد الشناوي بالكرة بسهولة في الدقيقة 29.

وقام محمد الشناوي حارس منتخب مصر بلعب كرة طولية وصلت إلى منطقة جزاء منتخب توجو، حاول المدافع إبعادها برأسه ولكنها مرت أعلى منه ووصلت إلى محمد شريف الذي سدد الكرة لتمر بين قدمي الحارس وتعانق شباك حارس توجو في الدقيقة 33.

وحصل محمد حمدي الونش مدافع المنتخب على بطاقة صفراء في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بعد تدخله القوي على لاعب توجو.

وبعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني، لعب أيمن أشرف ضربة حرة طولية وصلت داخل منطقة جزاء منتخب توجو، ليستغل محمود حسن تريزيجيه خطأ مدافعي المنتخب التوجولي ليسدد تسديدة قوية داخل الشباك، ليحرز الهدف الثالث للفراعنة ويوسع الفارق بثلاثة أهداف دون رد.

وأجرى حسام البدري مدرب المنتخب تبديلان في الدقيقة 56، بإشراك كل من أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وخروج محمد شريف وأحمد حسن كوكا.

وفي الدقيقة 68 من عمر اللقاء، أشرك حسام البدري كل من رمضان صبحي وعبد الله السعيد وقام بإخراج محمد مجدي أفشة ومحمود حسن تريزيجيه.

وهدد المنتخب التوجولي مرمى منتخب مصر، عن طريق تسديدة مباشرة من ركلة حرة من الجبهة اليسرى ولكن محمد الشناوي يتألق ويتصدى للكرة ببراعة خارج منطقة الجزاء.

وأجرى حسام البدري مدرب المنتخب، تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 84، بإخراج أيمن أشرف الذي تعرض للإصابة، وشارك أحمد أبو الفتوح بدلاً منه.

وكاد محمود حمدي الونش أن يحرز هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85، بعد أن حصل سوء تفاهم بينه وبين محمد الشناوي، لترتد كرة من الونش في العارضة العلوية للمرمى وتعود في يد الشناوي.

ونجح منتخب توجو في تسجيل هدفًا شرفيًا في الدقيقة 90+3 بعد غفلة من الدفاع المصري، ليحل نيا فيدجي على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية.