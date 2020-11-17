هدف +90| السودان يحقق فوزًا قاتلًا أمام غانا ويُشعل مجموعته بتصفيات كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق منتخب السودان فوزًا قاتلا أمام غانا بهدف نظيف، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.

وسجل هدف المنتخب السوداني محمد عبدالرحمن برأسية قاتلة في الدقيقة 93؛ ليمنح أبناء النيل فوزًا يُبقي على آمالهم في التأهل للكان.

منتخب السودان رفع رصيده لـ6 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فيما توقف رصيد غانا عند 9 نقاط بالتساوي مع جنوب أفريقيا، ويبقى ساوتومي في ذيل المجموعة بدون رصيد.

وأحيا الهدف آمال منتخب السودان الذي بات قريبًا من التأهل لكأس الأمم الأفريقية؛ لتستمر المنافسة حتى الجولة الأخيرة بالمجموعة.

ويلتقي في الجولة المقبلة المنتخب السوداني بمتذيل المجموعة ساوتومي، فيما يضرب المنتخب الجنوب أفريقي موعدًا ناريًا أمام غانا في جوهانسبرج.

وفي الجولة الأخيرة يحل منتخب جنوب أفريقيا ضيفًا على السودان، فيما يستضيف منتخب غانا، منافسه ساوتومي.

وحال تعادل منتخبين أو أكثر في النقاط سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة، حيث فاز منتخب غانا أمام جنوب أفريقيا بهدفين في المواجهة الأولى، فيما يتفوق المنتخب الغاني على نظيره السوداني في المواجهات المباشرة، حيث فاز البلاك ستارز بهدفين في غانا، فيما فاز منتخب السودان إيابًا بهدف نظيف.

وخسر منتخب السودان خارج الديار أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف في المواجهة الأولى.