مشاهدة مباراة البرتغال وكرواتيا بث مباشر اليوم 17/11/2020 في دوري الأمم الأوروبية

يستقبل ملعب ستاديون بولود، مباراة تجمع بين منتخب البرتغال وكرواتيا، مساء يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، في إطار منافسات إياب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد البرتغال في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحتل كرواتيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

المنتخب البرتغالي بعد الهزيمة من فرنسا في الجولة الماضية بهدف دون رد، وتصدر الديوك المجموعة

برصيد 13 نقطة، أصبح موقفة صعب ومهدد بالخروج من البطولة، لذا يعلم هو كل هذا وسيقاتل بكل قوة من أجل تحقيق الانتصار.

البرتغال أمامه فرصة وحيدة من أجل التأهل إلى النهائيات وهي تحقيق الفوز، وهزيمة المنتخب الفرنسي من السويد، وغير ذلك تكون الفرصة للديوك الفرنسية كبيرة للتأهل.

في المقابل، يدخل منتخب كرواتيا اللقاء بكل

قوة من أجل محاولة تحقيق الانتصار وتقديم مباراة قوية تليق به يسعى من خلالها الهروب من الهبوط إلى القسم الثاني.

موعد مباراة كرواتيا ضد البرتغال

المباراة البرتغال × كرواتيا

المسابقة دوري الأمم الأوروبية

الموعد الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة BeIN Sport HD 2

الملعب ملعب ستاديون بولود