بث مباشر | مباراة فرنسا والسويد اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تتواصل المواجهات في فترة التوقف الدولية ونقل بث مباشر مباراة فرنسا والسويد المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، والتي تقام في فرنسا.

ويتجدد اللقاء مرة أخرى بين المنتخبين بدور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية، بعدما انتهت المباراة بالجولة الأولى بينهما فوز المنتخب الفرنسي بهدف واحد دون رد سجله كيليان مبابي في افتتاح جمع النقاط بالبطولة.

وستكون مباراة اليوم تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخب السويدي بعدما تأكد خروجه من البطولة وتراجع تصنيفه للنسخة المقبلة، بحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للبطولة الجديدة.

وسيحاول المنتخب السويدي تحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه أمام فرنسا، رغم صعوبة المواجهة إلا أن السويديين سيتسلحون بنتيجة المواجهة الأخيرة والفوز الأول أمام كرواتيا، وصيف كأس العالم،

بهدفين مقابل هدف واحد.

وبالنسبة للمنتخب الفرنسي، سيحاول العمل على تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل لضمان الوصول إلى دور نصف النهائي التالي بدوري الأمم، إذ يخشى الديوك قدرة البرتغال في الفوز بنتيجة كبيرة تمكنهم من خطف بطاقة التأهل.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز على السويد في البداية بهدف مبابي، ثم الانتصار ضد كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر نقطتين بالتعادل ضد البرتغال، وفي المباراة التالية استعاد الانتصارات ضد كرواتيا أيضًا بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز الأخير ضد البرتغال في المباراة الفاصلة.

ولن يخوض المنتخب الفرنسي مباراة اليوم أمام السويد خالي البال، إذ سيراقب نتيجة

مباراة البرتغال ضد كرواتيا التي تقام في نفس الموعد، لأنها مهددًا في حالة الخسارة وفوز كريستيانو رونالدو ورفاقة بنتيجة كبيرة، من إمكانية التأهل على حساب الديوك.

موعد بث مباشر مباراة فرنسا والسويد اليوم والقنوات الناقلة

نقدم بث مباشر مباراة فرنسا والسويد التي تقام مساء اليوم في تمام العاشرة و45 دقيقة بتوقيت السعودية، والتاسعة و45 دقيقة بتوقيت مصر والأردن، وتبث المباراة عبر قناة بي ان سبورتس 3 ويعلق عليها خليل البلوشي.

ومن الجدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين فرنسا والسويد خارج النسخة الحالة من دوري الأمم الأوروبية، كانت مباراة بتصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، وفاز حينها المنتخب السويدي بهدفين مقابل هدف واحد، وهي المباراة التي كانت نقطة تحول وحقق بعدها الفرنسيين الانتصارات إلى أن توجوا بكأس العالم 2018.