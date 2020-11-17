الصفقة رقم 14.. أسوان يضم مهاجم حرس الحدود

نجح مسؤولو نادي أسوان فى التعاقد مع اللاعب محمد أسامة، في وسط مهاجم فريق حرس الحدود، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم وسط ملعب فريق أسوان.

وضم أسوان 13 صفقة فى الميركاتو الصيفى لأبناء الجنوب، وهم، آخرهم عمر يوسف، وخالد وليد، وأحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبدالوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، وإسلام سرى من الطلائع، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم.

وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين، إذ انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنيه.

فى سياق متصل، فاز فريق أسوان على نظيره النجوم بثنائية نظيفة فى أولى وديات معسكر الفريق الأسوانى المُقام حاليًا بالمركز الأولمبى بالمعادى، والذى يستعد من خلاله أبناء الجنوب للموسم الجديد وسجل ثنائية أسوان عمرو

ناصر، ومن المقرر أن يخوض أسوان ودية أخرى يوم الجمعة المقبل أمام الجونة، وتعاقد أسوان مع أكثر من صفقة جديدة باتت فى حاجة إلى الاندماج السريع مع باقى عناصر الفريق، وهو ما جعل الجهاز الفنى يتفق على خوض ثلاث مباريات ودية بدأت بمواجهة النجوم ثم الجونة وأخيرًا الانتاج الحربى.

وتراجع الجهاز الفنى لفريق أسوان عن فكرة السفر إلى الإسكندرية لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد، خوفًا من نوة "المكنسة" التى تسببت فى نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك إلى القاهرة أيضًا، وكما يسعى الفريق على خوض الكثير من المباريات الودية لتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة، وهو ما قد يعيقه سوء المناخ خلال الفترة المقبلة فى الإسكندرية؛ ولذلك فضل أسوان استكمال معسكره بالمركز الأوليمبى.