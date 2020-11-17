يلا شوت الجديد yalla shoot new رابط مشاهدة مباراة فرنسا والسويد france vs sweden بث مباشر

موعد مباراة فرنسا والسويد

على الجانب الاخر يدخل منتخب السويد ضيفا لحساب منافسات الجولة السادسه من دور المجموعات في الإياب خارج ملعبه من امام خصمه منتخب فرنسا ، وقد خسر منتخب السويد في مباراة الذهاب على ملعبه من امام نظيرة منتخب فرنسا في المباراة التي انتهت بنتيجة بهدف وحيد بدون رد ، وحاليا منتخب السويد هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثه برصيد ثلاث نقاط فقط بعد ان لعب المنتخب

خمس مباريات وحقق الفوز في مباراة وخسر في اربع مباريات ، وسوف تنقل اليوم مباراة فرنسا والسويد على قناة بي ان سبورت الثالثه.

تشكيلة فرنسا المتوقعة ضد السويد

تشكيلة فرنسا المتوقعة ضد السويد مساء اليوم الثلاثاء من المتوقع ان يلعب منتخب فرنسا بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي هوجو لوريس ، وفي خط الدفاع لوكاس ديني – رافائيل فاران –

كورت زوما – بنجامين بافارد ، وفي خط الوسط بول بوجبا – ستيفين نزونزي – أدريان رابيو ، وفي خط الهجوم أنطوان جريزمان – أوليفييه جيرو – ماركوس تورام.

بطاقة مباراة فرنسا والسويد

البطولة دوري الأمم الأوروبية

الجولة دور المجموعات - الجولة السادسة

موعد المباراة 17-11-2020

توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 3

معلق المباراة خليل البلوشي

ملعب المباراة ملعب فرنسا