مشاهدة مباراة فرنسا والسويد بث مباشر رابط يلا شوت اليوم بتاريخ 17-11-2020 في دوري الأمم الأوروبية

رابط مشاهدة مباراة فرنسا والسويد france vs sweden بث مباشر اليوم بتاريخ 17-11-2020 في دوري الأمم الأوروبية ، يلتقي مساء اليوم الثلاثاء منتخب فرنسا مع خصمه منتخب السويد في مباراة الجولة السادسه من دور المجموعات في دوري الامم الاوروبية في اطار مباراة الإياب ، وسوف يستضيف اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر منتخب فرنسا خصمه منتخب السويد في المباراة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب فرنسا ، واليوم يبحث منتخب فرنسا على

ارضه ان يحقق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل الحفاظ على مركز الصدارة للمجموعة ، وسوف تبدا اليوم الثلاثاء مباراة فرنسا والسويد في تمام الساعة الحادي عشر الا ربع مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت مصر.

مباراة فرنسا والسويد

منتخب فرنسا حقق الانتصار الصعب على خصمه منتخب البرتغال في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف وحدي بدون رد

خارج ملعبه في مباراة الإياب من دور المجموعات ، واليوم في مباراة الجولة السادسه يسعي منتخب فرنسا ان يحقق الانتصار اليوم وحصد الفوز الخامس له في المجموعة الثالثه ، وذلك من اجل الحفاظ على المركز الاول وحفظ المركز المؤهل للدور القادم من دوري الامم الاوروبية ، ومباراة اليوم هي الاخيرة لمنتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي الحالي من شهر نوفمبر.