مشاهدة مباراة اسبانيا وألمانيا بث مباشر رابط يلا شوت اليوم بتاريخ 17-11-2020 في دوري الأمم الأوروبية

تشكيلة اسبانيا المتوقعة ضد ألمانيا

تشكيلة اسبانيا المتوقعة ضد ألمانيا اليوم الثلاثاء من المتوقع ان يلعب منتخب اسبانيا المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي أوناي سيمون ، وفي خط الدفاع سيرخيو ريجيلون – سيرخيو راموس – باو توريس – سيرجي روبيرتو ، وفي خط الوسط سيرجيو كاناليس – رودريجو – ميكيل ميرينو ، وفي خط الهجوم ميكيل أويارزابال – ألفارو موراتا –

آداما تراوري.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة ضد اسبانيا

تشكيلة ألمانيا المتوقعة ضد اسبانيا في الإياب من دور المجموعات من المتوقع ان يدخل ضيفا منتخب المانيا بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي مانويل نوير ، وفي خط الدفاع بينجامين هينريش – ماتياس جينتر – نيكلاس زوله – فيليب ماكس ، وفي خط الوسط إلكاي جوندوجان

– توني كروس – ليون جوريتسكا ، وفي خط الهجوم ليروي ساني – تيمو فيرنر – سيرج جنابري.

بطاقة مباراة اسبانيا وألمانيا

البطولة دوري الأمم الأوروبية

الجولة دور المجموعات - الجولة السادسة

موعد المباراة 17-11-2020

توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة حفيظ دراجي

ملعب المباراة ملعب لا كارتوخا