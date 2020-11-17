تشكيلة اسبانيا المتوقعة ضد ألمانيا
تشكيلة اسبانيا المتوقعة ضد ألمانيا اليوم الثلاثاء من المتوقع ان يلعب منتخب اسبانيا المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي أوناي سيمون ، وفي خط الدفاع سيرخيو ريجيلون – سيرخيو راموس – باو توريس – سيرجي روبيرتو ، وفي خط الوسط سيرجيو كاناليس – رودريجو – ميكيل ميرينو ، وفي خط الهجوم ميكيل أويارزابال – ألفارو موراتا –آداما تراوري.
تشكيلة ألمانيا المتوقعة ضد اسبانيا
تشكيلة ألمانيا المتوقعة ضد اسبانيا في الإياب من دور المجموعات من المتوقع ان يدخل ضيفا منتخب المانيا بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي مانويل نوير ، وفي خط الدفاع بينجامين هينريش – ماتياس جينتر – نيكلاس زوله – فيليب ماكس ، وفي خط الوسط إلكاي جوندوجان– توني كروس – ليون جوريتسكا ، وفي خط الهجوم ليروي ساني – تيمو فيرنر – سيرج جنابري.
بطاقة مباراة اسبانيا وألمانيا
البطولة دوري الأمم الأوروبية
الجولة دور المجموعات - الجولة السادسة
موعد المباراة 17-11-2020
توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 1
معلق المباراة حفيظ دراجي
ملعب المباراة ملعب لا كارتوخا
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة اسبانيا وألمانيا بث مباشر رابط يلا شوت اليوم بتاريخ 17-11-2020 في دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.