يلا شوت الجديد yalla shoot new رابط مشاهدة مباراة اسبانيا وألمانيا spain vs germany بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة اسبانيا وألمانيا spain vs germany بث مباشر اليوم بتاريخ 17-11-2020 في دوري الأمم الأوروبية ، قمة اوروبية قوية اليوم ، لقاء اسبانيا والمانيا في الجولة السادسه من دور المجموعات في دوري الامم الاوروبية ، حيث من المقرر اليوم الثلاثاء ان يستضيف منتخب اسبانيا خصمه منتخب المانيا في المباراة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب لا كارتوخا معقل منتخب اسبانيا مستقبل عليه مباراة اليوم في الإياب من المجموعة الرابعه ، وسوف تبدا اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر مباراة اسبانيا والمانيا في تمام الساعة الحادي عشر الا ربع مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت مصر.

مباراة اسبانيا وألمانيا

منتخب اسبانيا حاليا هو صاحب المركز الثانية في جدول ترتيب المجموعة الرابعه برصيد 8 نقاط بفارق نقطةواحده فقط عن خصمه منتخب المانيا قبل مواجهة اليوم ، وذلك بعد ان لعب منتخب اسبانيا خمس مباريات وحقق الانتصار في مباريتين وتعادل في مباريتين وقد خسر في مباراة واحده ، واخر مباراة لعبها منتخب اسبانيا قبل مواجهة اليوم كانت في بداية الاسبوع الحالي والتي تعادل فيها خارج ملعبه من امام خصمه منتخب سويسرا في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل الاجابي بهدف لمثله ، واليوم علي ارضية امام المانيا يريد الانتصار في مواجهة العودة.

موعد مباراة اسبانيا وألمانيا

فيما منتخب المانيا يدخل صراع قوي اليوم من اجل الحفاظ على المركز الاول في صدارة المجموعة الرابعه وهو حاليا برصيد 9 نقاط ، وفي حالة التعثر اليوم بالخسارة خارج ملعبه سوف يفقد هذا المركز ، واخر مباراة لعبها منتخب المانيا قبل اليوم كانت من امام خصمه منتخب اوكرانيا والتي حقق الفوز فيها على ملعبه بثلاث اهداف بدون رد ، وفي المباراة خارج ملعبه اليوم يريد الانتصار في المباراة التي سوف تكون صعبه من امام خصمه منتخب اسبانيا الذى تعادل معه في الذهاب ، وسوف تنقل اليوم الثلاثاء المباراة على قناة بي ان سبورت الاولي.