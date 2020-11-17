رابط مشاهدة مباراة اسبانيا وألمانيا spain vs germany بث مباشر اليوم بتاريخ 17-11-2020 في دوري الأمم الأوروبية

ضمن جدول مواعيد اهم مباريات اليوم في بطولة دوري الامم الاوروبية 2020 تتجه الأنظار إلى مشاهدة مباراة اسبانيا والمانيا بث مباشر يلا شوت الجديد بدون اعلانات، وذلك في اللقاء القوي الذي سوف يجمع الفريقين ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، حيث الفائز في مشاهدة مباراة المانيا واسبانيا مباشر اليوم سوف يتمكن من حجز بطاقة التأهل عن هذه المجموعة والتأهل إلى الدور القادم من مباريات دوري الامم الاوروبية، وذلك بأن المنافسة بين اسبانيا والمانيا سوف تكون إلى أخر لحظة من أجل صدارة المجموعة الرابعة في التصنيف الأول.

توقيت مشاهدة مباراة اسبانيا والمانيا بث مباشر حيث المواجهة بين رفقاء سيرجيو راموس ورفقاء توني كروس سوف تكون ضمن مواعيد مباريات

اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة 22.45 مساءا بتوقيت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية وفي الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة مصر وفي الساعة 19.45 بتوقيت المغرب وتوقيت غرينتش العالمي، في حين أن القناة الناقلة لمباراة اسبانيا والمانيا مباشرة سوف تكون هي تردد قناة بي ان سبورت bein sports hd1 والتي أعلنت أن معلق المباراة سوف يكون الكابتن الجزائري حفيظ الدراجي من أجل متابعة هذه القمة الاوروبية في سهرة مباريات دوري الامم الاوروبية هذه الليلة.

وتجدر الإشارة قبل بداية موعد مشاهدة مباراة اسبانيا

والمانيا بث مباشر دوري الامم الاوروبية عن المجموعة A4 ان المنتخب الالماني يتواجد حاليا في المركز الأول من المجموعة وبرصيد 9 نقاط فقط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة مباريات، في حين أن المنتخب الاسباني أو ماتادور الكرة الاوروبية فيتواجد في المركز الثاني وبرصيد 8 نقاط من خلال الفوز في مباراتين هو الاخر والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة أخرى ضمن المجموعة هذه.

بطاقة مشاهدة اسبانيا والمانيا بث مباشر دوري الامم الاوروبية

البطولة تصفيات كأس أمم أفريقيا

الجولة دور المجموعات – الجولة الرابعة

موعد المباراة 15-11-2020

توقيت المباراة 3:00 صباحاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة حفيظ الدراجي

ملعب المباراة في الأراضي الاسبانية