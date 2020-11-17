انطلاق الشوط الثاني من مباراة مصر وتوجو

أطلق الحكم السنغالي عيسى سي، الذي يدير مباراة مصر وتوجو، صافرة انطلاق الشوط الثاني من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب ستاد كيجيه في العاصمة التوجولية لومي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة 2022 بالكاميرون.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب مصر بهدفين دون رد، سجلهما محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد توفيق

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - افشة

الهجوم: محمد شريف – تريزيجيه - كوكا

وكان المنتخب قد فاز بصعوبة في القاهرة على توجو بهدف دون رد، سجله المدافع محمود حمدى «الونش»، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط وضعته فى المركز الثانى خلف منتخب جزر القمر (8 نقاط) والذى فاز على

كينيا 2-1 ، فيما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط وتوجو عند نقطة وحيدة فى قاع الترتيب.

وتسعى كتيبة حسام البدري للفوز الأول لها خارج الديار، حيث يعانى منتخب مصر من غيابات مؤثرة، في المباراة ضد توجو، بعد تأكد استبعاد ثنائى الأهلي، محمد هانى وعمرو السولية.

ويعانى محمد هانى من إصابة فى الركبة أبعدته عن المباراة فاضطر الجهاز الفنى لاستبعاده، بينما حصل السولية على الإنذار الثانى فى مباراة السبت بالقاهرة.

وينضم ثنائى الأهلى إلى محمد صلاح، نجم ليفربول المصاب بفيروس كورونا، ومحمد حمدى لاعب بيراميدز، وحسين الشحات لاعب الأهلى الغائبين منذ بداية المعسكر للإصابة.