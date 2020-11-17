رياضة | إشبيلية ينافس إيفرتون على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر إشبيلية ينافس إيفرتون على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أشبيلية الإسباني اقتحم سباق التعاقد مع الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني الذي لا يعيش أفضل لحظاته مع الملكي.

وأكدت صحيفة OK Diario الإسبانية جولين لوبيتيجي المدير الفني لأشبيلية أعرب عن رغبته في العمل مع إيسكو مرة أخرى بعد أن عمل معه في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي أشبيلية لا يمتلك الأموال اللازمة للتعاقد مع إيسكو ولكنهم على إستعداد للتعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إيفرتون الإنجليزي يرغب هو الآخر في التعاقد مع إيسكو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بطلب من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الحالي وريال مدريد السابق.