رياضة | رئيس فرنسا: لن يُسمح للجماهير بحضور المباريات في الملاعب الفرنسية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس فرنسا: لن يُسمح للجماهير بحضور المباريات في الملاعب الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أنه لن يُسمح للجماهير بحضور المباريات في الملاعب الفرنسية قبل يناير 2021،مشيراً إلى أنه حينها ستفرض أيضاً قيود صارمة على الأعداد بحسب حجم الملعب.