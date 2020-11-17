رياضة | الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة نادي مصر في الكأس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة نادي مصر في الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، للتدريبات الجماعية للابيض بعد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة "إف سي مصر"، يوم السبت المقبل، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وشارك "أوباما"، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي.

وليعود اللاعب لقائمة الفريق في المباريات المقبلة، بعد جاهزيته على المستوى الطبي.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 27 نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة.