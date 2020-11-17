رياضة | مصر تضرب توجو بالهدف الثاني عبر محمد شريف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر تضرب توجو بالهدف الثاني عبر محمد شريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل محمد شريف لاعب المنتخب المصري الأول، الهدف الثاني للفراعنة أمام توجو، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وأحرز محمد شريف أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر، في أول ظهور رسمي له مع المنتخب المصري.