رياضة | السودان تحقق فوزًا قاتلًا على غانا بتصفيات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان تحقق فوزًا قاتلًا على غانا بتصفيات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب السوداني فوزًا مثيرًا وغاليًا، على حساب غانا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء ضمن مناسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية.

ويدين المنتخب السوداني بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد عبد الرحمن الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد المنتخب الغاني عند تسع نقاط في صدارة الترتيب.