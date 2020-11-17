رياضة | الرباط و الأنوار يمطر شباك غزل بورسعيد بخماسية .. وديا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الرباط و الأنوار يمطر شباك غزل بورسعيد بخماسية .. وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول للكرة بنادي الرباط و الأنوار على نظيره غزل بورسعيد بخماسية مقابل لا شيء ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب الأول ، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد .

نجح اللاعب زياد تيسير في ادراك الهدف الأول خلال الشوط الأول ، وفي الشوط الثاني أحرز رباعية عن طريق اللاعبين محمد المصري هدفين و هدف واحد لكل من أحمد حسن و كريم رشوان .

تعد تلك المباراة هي الودية الأولى لفريق الرباط استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث تحت قيادة ابراهيم العربي ، أما الغزل فيستعد للموسم الجديد من دوري القسم الرابع تحت قيادة هشام النقيب