رياضة | رواندا تتعادل مع الرأس الأخضر بتصفيات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر رواندا تتعادل مع الرأس الأخضر بتصفيات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل المنتخب الرواندي مع ضيفه منتخب الرأس الأخضر سلبيًا، في المباراة التي جمعت المتتخبين اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون.

وتغلب المنتخب الرواندي على طرد لاعبه علي نيونزيما في الدقيقة 28 لنيله الإنذار الثاني في المباراة وحصد نقطة التعادل لتكون النقطة الثانية له في التصفيات حيث يتذيل المجموعة بفارق نقطتين خلف كيب فيردي وموزمبيق.

ويتصدر المنتخب الكاميروني المجموعة برصيد عشر نقاط علما بأنه ضمن التأهل للنهائيات بغض النظر عن هذه الصدارة وذلك في ظل استضافة بلاده للنهائيات المقررة في 2022 .