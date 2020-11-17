رياضة | موسيماني وجهازه المعاون يتابع مباراة منتخب مصر الأوليمبي والبرازيل من ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر موسيماني وجهازه المعاون يتابع مباراة منتخب مصر الأوليمبي والبرازيل من ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتوجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب الأوليمبي أمام نظيره البرازيلي، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم، في ختام الدورة الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.
ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون رفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.