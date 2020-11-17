رياضة | موسيماني وجهازه المعاون يتابع مباراة منتخب مصر الأوليمبي والبرازيل من ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر موسيماني وجهازه المعاون يتابع مباراة منتخب مصر الأوليمبي والبرازيل من ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب ‏الأوليمبي أمام نظيره البرازيلي، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم، في ختام الدورة ‏الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ‏‏2021.‏

ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون رفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى ‏استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.‏

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ‏ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام يوم السبت المقبل في دور ‏الثمانية لبطولة كأس مصر.‏