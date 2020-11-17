رياضة | الأهلي يشدد على لاعبيه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يشدد على لاعبيه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الحديث مع اللاعبين على هامش مران ‏الفريق اليوم، للتأكيد على ضرورة اتباع التعليمات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية ‏والاحترازية، بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.‏

وطالب عبد الحفيظ اللاعبين بتوخي الحذر والاستمرار في تنفيذ كل التعليمات الطبية الخاصة ‏بإجراءات الوقاية، وعدم الاختلاط مع أعداد كبيرة، والتباعد والالتزام بارتداء الكمامة، إلى جانب ‏استخدام المعقمات بشكل مستمر.‏

ويخوض الأهلي مباراة أبوقير للأسمدة يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس ‏مصر، وذلك قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام يوم 27 نوفمبر ‏الجاري.‏