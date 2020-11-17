رياضة | الأهلي يشدد على لاعبيه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يشدد على لاعبيه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الحديث مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم، للتأكيد على ضرورة اتباع التعليمات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وطالب عبد الحفيظ اللاعبين بتوخي الحذر والاستمرار في تنفيذ كل التعليمات الطبية الخاصة بإجراءات الوقاية، وعدم الاختلاط مع أعداد كبيرة، والتباعد والالتزام بارتداء الكمامة، إلى جانب استخدام المعقمات بشكل مستمر.
ويخوض الأهلي مباراة أبوقير للأسمدة يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري.