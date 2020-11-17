رياضة | بعد 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر وتوجو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:23 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر وتوجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر التعادل السلبي على الربع ساعة الأولى من احداث مباراة مصر ونظيره منتخب توجو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وشهدت الـ15 دقيقة الأولى هجوم واضح من منتخب توجو إلا أن الحارس محمد الشناوي ودفاع المنتخب نجحوا في إفساد جميع الهجمات حتي الآن.

وكانت أبرز هجمات منتخب توجو عن طريق كرة عرضية رائعة على رأس مالابا سددها قوية أعلى عارضة مرمى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.

ثم تسديدة من سومو الجناح الأيسر لمنتخب توجو من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.