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رياضة | نجم باريس سان جيرمان مرشح للإنضمام إلى الدوري الإيطالي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:23 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان مرشح للإنضمام إلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب الألماني جوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الرحيل عن صفوف النادي الفرنسب علمًا بأن عقده الحالي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس الإيطالي لا يزال مهتماً بالتعاقد مع دراكسلر بعد أن حاول التعاقد معه في عام 2015.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس يبحث عن تدعيم صفوفه بصفقات غير مكلفة في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء وقد يكون دراكسلر الصفقة الجديدة للسيدة العجوز.

وألمح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يستطيع التعاقد مع دراكسلر بشكل مجاني في نهاية الموسم الحالي ورغم ذلك لم يتحرك يوفنتوس بشكل جدي حتى هذه اللحظة للتعاقد معه.

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