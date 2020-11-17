رياضة | محمود وحيد ينتظم في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:23 مساءً - انت الان تقراء خبر محمود وحيد ينتظم في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء السبت المقبل.

واشتكى وحيد من إجهاد عضلي خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج استشفائي، وشارك اليوم في المران ليؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس.