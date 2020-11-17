رياضة | مباراة سويسرا وأوكرانيا مهددة بالالغاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:23 مساءً - انت الان تقراء خبر مباراة سويسرا وأوكرانيا مهددة بالالغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر إقامة مواجهة سويسرا وأوكرانيا، في مدينة لوسيرن السويسرية، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، محل شك بعد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد19- بين الأوكرانيين.

وقال الاتحاد السويسري، عبر "تويتر": "الكرة الآن في يد الاتحاد الأوروبي (يويفا) فيما يتعلق بمواجهة سويسرا وأوكرانيا".

وأضاف: "نحن في انتظار القرار الآن، وسنعلن عنه بمجرد أن نتعرف عليه".

وبعد 3 حالات إيجابية أخرى أمس الاثنين، تم فحص الفريق بأكمله والجهاز الفني للمنتخب الأوكراني مرة أخرى، هذه المرة كانت هناك 4 حالات وأمرت سلطات لوسيرن بالحجر الصحي على الفريق بأكمله.