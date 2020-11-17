الامارات | طاقم تحكيم إماراتي لمباراة بيرث غلوري وشنغهاي في "أبطال آسيا"

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شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إماراتي لمباراة بيرث غلوري وشنغهاي في "أبطال آسيا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم المونديالي محمد عبد لله حسن، بمعاونة كلا من محمد أحمد وحسن المهري والحكم الدولي عمار الجنبي حكما رابعا، وذلك لإدارة مباراة فريقي بيرث غلوري الإسترالي وشنغهاي شينوا الصيني التي تقام غدا في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية لكرة القدم التي تقام بنظام التجمع.
يذكر أن هذا الطاقم يعد من أفضل الحكام في الدوري الإماراتي وعلى صعيد آسيا، إذ سبق لمحمد عبدالله حسن الوجود في كأس العالم في روسيا 2018.
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