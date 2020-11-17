شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يتعاقد مع الظهير الأيسر لنادي منتخب السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي جمهورية شبين في التعاقد مع اللاعب احمد أبوالعلا الظهير الأيسر لنادي منتخب السويس لمدة موسمين قادمين، وسبق للاعب اللعب لأندية دكرنس وكفر الشيخ واف سي مصر قبل الإنتقال لنادي منتخب السويس . يذكر أن النادى قام بالتعاقد مع عدد من اللاعبين منذ فترة لتدعيم الفريق بيعض العناصر الجيدة قبل خوض المباريات الرسمية في الدوري. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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