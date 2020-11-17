شكرا لقرائتكم خبر الآزوري يبحث عن تأهل منطقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات، فيما يحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام المنتخب البولندي، فيما يتذيل المنتخب البوسني المجموعة برصيد نقطتين فقط، حيث تأكد هبوطه إلى دوري القسم الثاني في النسخة التالية من البطولة.ويأمل المدير الفني للآزوري روبرتو مانشيني في انتهاء فترة الحجر الصحي التي خضع لها منذ الجمعة قبل الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا، حتى يستطيع قيادة الفريق من الملعب.
وظل مانشيني في الحجر الصحي منذ السادس من نوفمبر الحالي رغم عدم ظهور أي أعراض عليه.
ورغم هذا حرص مانشيني على توجيه التعليمات للفريق عبر التواصل مع مساعده ألبريشيو إيفاني، ليفوز الفريق على نظيره الهولندي 2 - 0 الأحد الماضي وينتزع صدارة المجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الآزوري يبحث عن تأهل منطقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.