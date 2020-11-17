عدوى كورونا تصيب الجهاز الفني لأتلتيكو مينيرو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن إنتر ميلان الإيطالي أمس إصابة مدافعه الصربي الدولي ألكسندر كولاروف بعدوى فيروس كورونا المستجد

وذكر إنتر ميلان في بيان نشره بموقعه على الإنترنت «إنتر ميلان يمكنه إعلان أن الفحوص كشفت إصابة ألكسندر كولاروف، وذلك إثر خضوعه للفحص عقب عودته من المشاركة الدولية، اللاعب لا يعاني من أي أعراض على الإطلاق، وسيتبع الإجراءات والإرشادات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي».

تركيا

أكد لاعب وسط جالطة سراي التركي أردا توران إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي «نتيجة الفحص أكدت إصابتي بكوفيد 19، أخضع للعلاج والعزل في المستشفى. أراكم قريبا».

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية أمس، إلى أن إصابة اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين تأتي كحلقة جديدة في سلسلة الأنباء السيئة التي لازمت أردا توران في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة بموقعها على الإنترنت أمس، أن اللاعب لم يقدم مسيرة جيدة مع فريقه التركي منذ أن انتقل إليه في صيف هذا العام.

وأضافت الصحيفة أن أردا توران (33 عاما) انضم لقائمة الإصابات بفيروس كورونا في جالطة سراي، حيث شهدت الفترة الماضية إصابة 3 لاعبين و5 من أعضاء الطاقم التدريبي.

إنجلترا

أبانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن آخر جولة من فحوص كورونا كشفت عن 16 حالة إصابة بالعدوى في أندية الدوري الممتاز، مشيرة إلى أنها أعلى حصيلة في جولة واحدة من الفحوص منذ بداية الموسم.

وأوضحت الرابطة في بيان أن تلك الحالات تبينت إصابتها عبر إجمالي 1207 اختبارات، وأن أي لاعبين أو إداريين ثبتت إصابتهم سيخضعون للعزل الصحي لمدة 10 أيام. ولم تعلن عن أسماء المصابين.

وقد سجلت أعلى حصيلة سابقة للإصابات بين أندية الدوري الممتاز ما بين 21 و27 من سبتمبر الماضي، حيث كشفت الفحوص عن 10 حالات إصابة بالعدوى.

البرازيل

أوضح نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي لكرة القدم أن الفحوص كشفت إصابة مديره الفني، الأرجنتيني خورخي سامباولي، وباقي أعضاء الجهاز الفني بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف النادي أن كل الأشخاص الذين تبينت إصابتهم بالعدوى لا يعانون من أي أعراض، وجرى عزلهم بالشكل الصحيح.

وكشفت الفحوص عن إصابة إجمالي 9 أشخاص بالنادي، منهم لاعب واحد فقط.

وقد تولى سامباولي، الذي قاد تشيلي للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2015، تدريب أتلتيكو مينيرو عقب وصول عدوى كورونا إلى البرازيل في نهاية فبراير الماضي.