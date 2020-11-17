محمود كهربا يغيب عن الأهلى أمام أبو قير للأسمدة للإيقاف

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جدة - عمرو شويل تأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلى عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة المقرر اقامته يوم السبت المقبل والذى يأتى فى ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل الجناح الدولى على 3 إنذارات.
وخاض عمرو السولية، ومحمد هانى، لاعبا الأهلي، جلسة تأهيل منفردة فى «الجيم» على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وانتظم الثنائى فى أداء البرنامج التدريبى المحدد لهما من الجهاز الفنى للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطنى عقب مباراة توجو الماضية التى أقيمت فى مصر، وغادر السولية معسكر المنتخب، بسبب حصوله على الإنذار الثانى، بينما غادر هانى بسبب تعرضه لجزع فى الركبة.
فيما واصل كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى على هامش المران الجماعى، وأدى نيدفيد جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل فى «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائى التأهيل بالفريق، بالإضافة إلى تدريبات الجرى حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلى المحدد له.
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