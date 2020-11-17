شكرا لقرائتكم محمود كهربا يغيب عن الأهلى أمام أبو قير للأسمدة للإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلى عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة المقرر اقامته يوم السبت المقبل والذى يأتى فى ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل الجناح الدولى على 3 إنذارات.

وخاض عمرو السولية، ومحمد هانى، لاعبا الأهلي، جلسة تأهيل منفردة فى «الجيم» على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وانتظم الثنائى فى أداء البرنامج التدريبى المحدد لهما من الجهاز الفنى للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطنى عقب مباراة توجو الماضية التى أقيمت فى مصر، وغادر السولية معسكر المنتخب، بسبب حصوله على الإنذار الثانى، بينما غادر هانى بسبب تعرضه لجزع فى الركبة.

فيما واصل كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى على هامش المران الجماعى، وأدى نيدفيد جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل فى «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائى التأهيل بالفريق، بالإضافة إلى تدريبات الجرى حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلى المحدد له.