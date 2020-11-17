شكرا لقرائتكم رسميا.. الإسماعيلى يتراجع عن ضم إبراهيم عبد القوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو النادى الإسماعيلى ابراهيم عبد القوى الوافد الجديد للدراويش من صفوف سموحة بالتراجع عن إتمام الصفقة بشكل رسمى.

وكان الإسماعيلى قد أعلن عبر موقعه الرسمى عن التعاقد مع ابراهيم عبد القوى فى صفقة انتقال حر عقب استغناء سموحة عن خدماته قبل أن يقرر المسئولين التراجع عن الصفقة وإخطار اللاعب بذلك ليغادر الإسماعيلية.

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرا فى استعادة جهود الدولى التونسى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادى التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.