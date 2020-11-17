شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا: سأتواجد في نهائي إفريقيا.. وأتمنى تتويج الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي تتويج فريقه بقلب دوري أبطال أفريقيا موضحا أنه سيتواجد فى نهائي افريقيا ويتمني فوز الأهلي باللقب"

وقال نجم النادي الأحمر لقناة النادي الأهلي، على هامش مهرجان الفضائيات العربية، مساء الثلاثاء، إنه سيكون متواجد في نهائي أفريقيا بين النادي الأهلي والزمالك في الاستاد.

وأضاف مؤمن: "أنا الحمد لله تمام ماشي على العلاج وأن شاء الله خير".

وعن المكان الذي سيشاهد به نهائي أفريقيا، قال مؤمن إنه سيحضر المباراة في الاستاد، وعن توقعاته قال اتمني فوز الأهلي.

ووجه مؤمن رسالة إلى جمهور النادي الأهلي، قائلًا: "وحشتوني وأن شاء الله في أقرب فرصة أكون وسطكم".