شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو .. شاهد أرضية ملعب كيجيه قبل مواجهة المنتخب "صور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت أرضية ملعب لقاء مصر أمام توجو بشكل جيد عقب قصها قبل انطلاق المباراة وتم معينها من قبل سيد معوض مدرب مساعد منتخب مصر ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية فور وصولهم للملعب فى المباراة التى تجمع الفراعنة مع نظيره التوجولى فى الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى تقام بستاد كيجيه بالعاصمة لومى فى السادسة من مساء اليوم وحقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا.

وأعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة توجو ويضم التشكيل، محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدى "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدى فتحى - محمد مجدى افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-على جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفى محمد- أحمد ابوالفتوح

يعانى منتخب مصر من بعض الغيابات أمام توجو اليوم أبرزها محمد صلاح ومحمد الننى بسبب فيروس كورونا، وعمرو السولية للإيقاف ومحمد هانى للإصابة.

يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.