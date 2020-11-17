شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة.. توجو 0 - 1 مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم لكم الخليج 365 لحظة بلحظة مباراة توجو ومصر في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

د17.. أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

د13: مالابا يسدد رأسية قوية أعلى عارضة مرمى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر

د10: لابا كودجا يمر من أحمد حجازي وأرسل عرضية لكن مرت خطيرة من الجميع

د6: نمريرة طولية من تريزيجيه من وسط الملعب تصل إلى حارس مرمى توجو

انطلاق المباراة



عزل السلام الجمهوري للمنتخبين

نزول الفريقين لأرض الملعب

تشكيل منتخب مصر

خاض لاعبو منتخب مصر تدريبات الإحماء قبل مواجهة توجو والمقرر انطلاقها بعد قليل، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى تقام بستاد كيجيه بالعاصمة لومى فى السادسة من مساء اليوم.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا.

وخاض منتخب مصر مرانا وحيدا على ملعب المباراة أمس، وشهد المران وضع حسام البدرى الرتوش واللمسات الأخيرة على خطة الفريق لمواجهة توجو والتى ستقوم على التوازن بين الدفاع والهجوم وتقارب الخطوط، خاصة وأن منتخب توجو سيهاجم لتحقيق الفوز على ارضه لأن أى نتيجة غير الفوز اليوم على الفراعنة تعنى خروجه نهائيا من المنافسة على التأهل لأمم افريقيا.

يعانى منتخب مصر من بعض الغيابات أمام توجو اليوم أبرزها محمد صلاح ومحمد الننى بسبب فيروس كورونا، وعمرو السولية للإيقاف ومحمد هانى للإصابة.

يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.