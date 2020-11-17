شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإسباني تخفض سقف الرواتب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أنها خفضت سقف رواتب أنديتها بمقدار 610 ملايين يورو؛ (724.25 مليون دولار) خلال موسم 2020-2021 بسبب الآثار المادية لجائحة كوفيد-19.

وانخفض سقف رواتب برشلونة ليصبح 382.7 مليون يورو، بعدما كان 671 مليون يورو في الموسم الماضي، بينما يستطيع ريال مدريد حامل اللقب إنفاق 468 مليون يورو، وبفارق 172.5 مليون يورو عن الموسم الماضي.

وبادر برشلونة، الذي سجل خسائر بعد خصم الضرائب تبلغ 97 مليون يورو عن السنة المالية 2019-2020، مؤخراً إلى خفض الرواتب الشهر الماضي على الرغم من معارضة مجموعة من اللاعبين.

وفرض برشلونة خفضاً مؤقتاً يبلغ 70 في المئة على الرواتب خلال الفترة من مارس/آذار وحتى يونيو/حزيران، وتخلص قبل انطلاق الموسم الجاري من مجموعة من اللاعبين أصحاب الرواتب الضخمة مثل المهاجم لويس سواريز ولاعب الوسط إيفان راكيتيتش.

وسيتم السماح لأتليتيكو مدريد، ثالث الترتيب في الموسم الماضي، بإنفاق 252.72 مليون يورو في موسم 2020-2021، وبفارق يقل نحو 96 مليون يورو عن حد الموسم الماضي البالغ 348.50 مليون يورو.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: سقف إنفاق التشكيلة هو الحد الأقصى الذي يسمح لكل ناد بإنفاقه ويشمل ذلك إنفاق الفريق الأول فيما يتعلق باللاعبين والمدرب والمدرب المساعد ومدرب اللياقة.

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