«عموري» يقترب من العودة إلى تدريبات الجزيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

بات النجم الدولي عمر عبدالرحمن قريباً من العودة إلى التدريبات الجماعية بالفريق الأول لنادي الجزيرة، وقطع اللاعب شوطاًَ كبيراً في برنامجه التأهيلي للاستشفاء من إصابته بتورم بسيط في الركبة.

وكان «عموري» قد سقط مصاباً خلال مباراة فريقه أمام الظفرة في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، وخرج من الملعب على حمالة الإسعاف.

ويترقب الجميع عودة أحد أفضل اللاعبين في آسيا خلال السنوات القليلة الماضية بتشوق شديد، وباتت عبارة «اشتقنا يا عمر» قريبة من أفواه المعلقين وأقرب إلى أذن المشجعين.

وكان الهولندي مارسيل كايزر مدرب «فخر العاصمة» قد أشار خلال مؤتمر صحفي سابق أن الجهاز الطبي بالنادي يسعى إلى تجهيز «عموري» حتى يصبح جاهزاً مع استئناف مباريات دوري الخليج العربي بعد فترة التوقف من أجل الاستدعاءات الدولية.

هذا ويواصل الجزيرة تدريباته اليومية على ملعب قصر الإمارات بأبوظبي، استعداداً لمواجهة شباب الأهلي في قمة الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، والتي ستكون في ختام مباريات من المرحلة يوم السبت المقبل على ملعب استاد راشد في دبي.

وشهدت صفوف «فخر أبوظبي» الذي يجلس في المركز السابع في جدول الدوري بمحصلة بلغت 8 نقاط انضمام لاعبيه الدوليين بعد العودة من تجمع المنتخب الأول.

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