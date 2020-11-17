شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا لـ"جمهور الأهلى": وحشتوني وإن شاء الله في أقرب فرصة أكون وسطكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، تتويج فريقه بقلب دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أنه سيتواجد فى نهائي أفريقيا ويتمنى فوز الأهلي باللقب".
وقال نجم النادي الأحمر لقناة النادي الأهلي، على هامش مهرجان الفضائيات العربية، مساء الثلاثاء، إنه سيكون متواجد في نهائي أفريقيا بين النادي الأهلي والزمالك في الاستاد.
وأضاف مؤمن: "أنا الحمد لله تمام ماشي على العلاج وإن شاء الله خير".
وعن المكان الذي سيشاهد به نهائي أفريقيا، قال مؤمن إنه سيحضر المباراة في الاستاد، وعن توقعاته قال أتمنى فوز الأهلي.
ووجه مؤمن رسالة إلى جمهور النادي الأهلي، قائلًا: "وحشتوني وإن شاء الله في أقرب فرصة أكون وسطكم".
و كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن ملعب مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجارى، وقال الجناينى: "ستاد القاهرة يستضيف رسميا نهائي أفريقيا، وحصلنا على الموافقات الأمنية وموافقة كاف لإقامة المباراة في ستاد القاهرة بدلا من برج العرب".
ورفعت هيئة استاد القاهرة حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال العرس الكروي للكرة المصرية، عندما يستضيف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا الذي يجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في سابقة هي الأولى التي تشهد خلالها المباراة النهائية طرفين مصريين، بعد نجاح القطبين في التأهل للنهائي على حساب قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء.
وبات استاد القاهرة جاهزًا لاستقبال النهائي الأفريقي من حيث أرضية الملعب وغرف الملابس والمدرجات، كما تقوم هيئة الاستاد بتعقيم الاستاد بالكامل استعداد لاستقبال نهائي القرن، كما يلقبه العديد من المحللين، في الوقت الذي أصبح فيه الاستاد بالكامل جاهزًا لاستضافة المباراة التاريخية.
وكان وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أعلن مخاطبة الجهات الأمنية لحضور 10 آلاف مشجع فى مباراة نهائى دورى أبطال افريقيا، مشيرا إلى أن الكاف لا يمانع حضور الجماهير فى حالة التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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