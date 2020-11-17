شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا لـ"جمهور الأهلى": وحشتوني وإن شاء الله في أقرب فرصة أكون وسطكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، تتويج فريقه بقلب دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أنه سيتواجد فى نهائي أفريقيا ويتمنى فوز الأهلي باللقب".

وقال نجم النادي الأحمر لقناة النادي الأهلي، على هامش مهرجان الفضائيات العربية، مساء الثلاثاء، إنه سيكون متواجد في نهائي أفريقيا بين النادي الأهلي والزمالك في الاستاد.

وأضاف مؤمن: "أنا الحمد لله تمام ماشي على العلاج وإن شاء الله خير".

وعن المكان الذي سيشاهد به نهائي أفريقيا، قال مؤمن إنه سيحضر المباراة في الاستاد، وعن توقعاته قال أتمنى فوز الأهلي.

ووجه مؤمن رسالة إلى جمهور النادي الأهلي، قائلًا: "وحشتوني وإن شاء الله في أقرب فرصة أكون وسطكم".