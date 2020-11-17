شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يتعادل مع النصر الليبي 1/1 وديًا في معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الإنتاج الحربي مع نظيره النصر الليبي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بالإسكندرية، سجل هدف الإنتاج محمد عبد المجيد.

نجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع محمد رمضان لاعب مصر المقاصة لمدة موسمين، حيث وقع اللاعب على العقد وسافر على الفور للإسكندرية للانتظام فى معسكر إعداد الإنتاج الموسم الجديد، ودخل فريق الإنتاج الحربى معسكرًا بالإسكندرية بداية من الخميس الماضى، والذى يستمر لمدة 10 أيام استعدادًا للموسم الجديد، وقرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى خوض أربع مباريات ودية لتجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا للدورى الجديد، حيث تقرر أن يواجه فريق الرجاء وسيراميكا بمعسكره بالإسكندرية ثم يلاقى أسوان وطلائع الجيش بعد العودة للقاهرة.

ورحل عن الإنتاج الحربى خمسة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع سبعة صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم.