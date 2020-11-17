شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يغيب عن مواجهة الأهلي وأبو قير للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة المقرر إقامته يوم السبت المقبل والذي يأتي في ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل الجناح الدولي على 3 إنذارات.

وخاض عمرو السولية، ومحمد هانى، لاعبا الأهلي،جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وانتظم الثنائي فى أداء البرنامج التدريبى المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التى أقيمت في مصر، وغادر السولية معسكر المنتخب، بسبب حصوله على الإنذار الثانى، بينما غادر هاني بسبب تعرضه لجزع فى الركبة.

فيما واصل كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعى، وأدى نيدفيد جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل فى «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائى التأهيل بالفريق، بالإضافة إلى تدريبات الجري حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلى المحدد له.