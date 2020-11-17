شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يغيب عن مواجهة الأهلي وأبو قير للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة المقرر إقامته يوم السبت المقبل والذي يأتي في ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل الجناح الدولي على 3 إنذارات.
وخاض عمرو السولية، ومحمد هانى، لاعبا الأهلي،جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وانتظم الثنائي فى أداء البرنامج التدريبى المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التى أقيمت في مصر، وغادر السولية معسكر المنتخب، بسبب حصوله على الإنذار الثانى، بينما غادر هاني بسبب تعرضه لجزع فى الركبة.
فيما واصل كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعى، وأدى نيدفيد جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل فى «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائى التأهيل بالفريق، بالإضافة إلى تدريبات الجري حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلى المحدد له.
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