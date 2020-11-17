محمود وحيد ينتظم في مران الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء السبت المقبل، واشتكى وحيد من إجهاد عضلي خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج استشفائي، وشارك اليوم في المران ليؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة، واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس.
وخاض عمرو السولية، ومحمد هانى، لاعبا الأهلي، جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وانتظم الثنائى فى أداء البرنامج التدريبى المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التى أقيمت في مصر.
وغادر السولية معسكر المنتخب، بسبب حصوله على الإنذار الثانى، بينما غادر هاني بسبب تعرضه لجزع فى الركبة، ويستعد الأهلي لمواجهة «أبو قير للأسمدة» مساء السبت المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولقاء الزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم 27 من الشهر الجارى.
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