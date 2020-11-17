شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد ينتظم في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء السبت المقبل، واشتكى وحيد من إجهاد عضلي خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج استشفائي، وشارك اليوم في المران ليؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة، واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس.

وخاض عمرو السولية، ومحمد هانى، لاعبا الأهلي، جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وانتظم الثنائى فى أداء البرنامج التدريبى المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التى أقيمت في مصر.

وغادر السولية معسكر المنتخب، بسبب حصوله على الإنذار الثانى، بينما غادر هاني بسبب تعرضه لجزع فى الركبة، ويستعد الأهلي لمواجهة «أبو قير للأسمدة» مساء السبت المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولقاء الزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم 27 من الشهر الجارى.