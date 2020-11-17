شكرا لقرائتكم خبر عن قص أرضية ملعب مباراة توجو ومصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت أرضية ملعب لقاء مصر أمام توجو بشكل جيد عقب قصها قبل انطلاق المباراة وتمت معينها من قبل سيد معوض مدرب مساعد منتخب مصر ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية فور وصولهم للملعب فى المباراة التي تجمع الفراعنة مع نظيره التوجولى فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى تقام باستاد كيجيه بالعاصمة لومى فى السادسة من مساء اليوم وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليًا.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو ويضم التشكيل، محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح

يعانى منتخب مصر من بعض الغيابات أمام توجو اليوم أبرزها محمد صلاح ومحمد الننى بسبب فيروس كورونا، وعمرو السولية للإيقاف ومحمد هانى للإصابة.

يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.



معلب مباراة توجو و مصر (2)



معلب مباراة توجو و مصر (3)



معلب مباراة توجو و مصر (4)