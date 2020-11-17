شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتراجع عن إتمام صفقة نجم سموحة رغم الإعلان الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو النادي الإسماعيلي إبراهيم عبد القوى الوافد الجديد للدراويش من صفوف سموحة بالتراجع عن إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وكان الإسماعيلي قد أعلن عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع إبراهيم عبد القوى في صفقة انتقال حر عقب استغناء سموحة عن خدماته قبل أن يقرر المسئولون التراجع عن الصفقة وإخطار اللاعب بذلك ليغادر الإسماعيلية.

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرًا فى استعادة جهود الدولى التونسى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادي التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.